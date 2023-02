Bidoni abbandonati in strada Colle Pineta [FOTO]

Un nostro lettore, fotografie alla mano, ci segnala che in strada Colle Pineta, vicino all'incrocio con via Lago Isoletta, "da alcune settimane (se non addirittura mesi) sono stati abbandonati questi bidoni nei pressi di una casa disabitata. Come al solito la maleducazione andrebbe corretta mettendo le mani nelle tasche dei trasgressori".

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la disdicevole inciviltà di molte persone che lasciano il pattume ovunque, nel menefreghismo più totale. Il sindaco Carlo Masci ha più volte condannato simili comportamenti, parlando chiaramente di "cittadini trogloditi", e noi non possiamo che condividere tale presa di posizione.