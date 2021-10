Bastione San Vitale, un lettore ci scrive: "Che delusione" [FOTO]

Un lettore ci scrive per esprimere la propria delusione riguardo al Bastione San Vitale. Ecco le sue parole:

"È stato esaltante vedere giorni fa le ruspe dissotterrare il Bastione San Vitale, testimone di una storia della città che non esiste più; è stato esaltante ascoltare i proclami dei politici per la creazione della cittadella della cultura, priorità assoluta per valorizzare la storia di Pescara e della sua fortezza ritrovata; è stata una pugnalata vedere il Bastione appena dissotterrato... nuovamente ricoperto da un orrendo muro in cemento armato. Morale? Non riesco a trovarla".