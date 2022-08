Investe con la bici un bambino calpestandogli i genitali ma si allontana, la segnalazione di una donna

Un bambino investito e colpito ai genitali da un uomo in sella a una bici che invece di fermarsi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

È quanto sarebbe accaduto mercoledì sera intorno alle ore 19 lungo viale Primo Vere in zona villaggio Alcione a Pescara come riferisce una donna che assistito alla scena.

«Al semaforo dove c’è lo stabilimento Mare Blu un ciclista ha investito un bambino calpestando ai genitali è poi scappato di proposito fregandosene del suo malessere e dell’accaduto, purtroppo non siamo riusciti a fermarlo. Qualcuno ha scattato delle foto», dice la residente, «il menefreghismo genera altro menefreghismo».