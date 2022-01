Bambini rimasti senza pediatria, la rabbia di una mamma: "Situazione scandalosa e inaccettabile"

Continua a essere attuale la problematica riguardante la carenza di pediatri nella Asl di Pescara.

Con gli ultimi due pensionamenti restano solo 10 i pediatri in servizio e molti bambini restano senza copertura per la rabbia dei genitori.

«Sono una mamma che come tante da due anni vive scongiurando l'arrivo di un raffreddore e di una tosse per paura di dover sottoporre i propri figli a un tampone a settimane alterne», scrive una nostra lettrice, «ad aggravare la situazione dopo mesi c'è ancora la questione pediatri che è veramente scandalosa e inaccettabile. Mi sono ritrovata a dover scegliere un pediatra visto il pensionamento della mia pediatra e l'unica disponibile è una che è andata in pensione il 31 dicembre. Ovviamente parlo della zona di Pescara. Sono veramente sconcertata di come in un momento del genere nessuno sia stato in grado di risolvere un problema così invalidante per tante famiglie, senza considerare il fatto che il pediatria di libera scelta, di fatto di libera scelta non è visto che al massimo ce n'è uno che sta anche andando in pensione. Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti molto presto. Io mi muoverò per far sì che tutte le mamme come me abbiano voce e spero che importanti tramiti come voi diano voce e importanza a questi problemi che ormai viviamo da tempo».

Dalla Asl fanno sapere che nell’area di Pescara ci sono stati due pensionamenti non previsti ed è stato richiesto un ampliamento agli uffici regionali, nell‘attesa le famiglie possono scegliere tra i dieci pediatri presenti che potranno accettare bambini in deroga al massimale».