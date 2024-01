La denuncia di una cittadina: "Automobili perennemente parcheggiate sui marciapiedi in via Gobetti"

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione che si vive quotidianamente in via Gobetti, a causa delle vetture lasciate in sosta sul marciapiede:

"Vi segnalo una situazione di pericolosità estrema lungo via Gobetti, dove schiere di automobili parcheggiate in divieto di sosta da dei concittadini dimostranti scarsissimi educazione e senso civico su ambo i marciapiedi ai lati della strada, impediscono il transito dei pedoni, costretti inevitabilmente a percorrere ed invadere la sede stradale, con la concreta possibilità di incidenti con esito funesto."