Automobili parcheggiate sul marciapiede in via Aterno

Automobili di frequente parcheggiate sui marciapiedi in via Aterno a Pescara davanti all'istituto Don Orione.

A segnalare questa situazione è Giancarlo Odoardi della Fiab.

«Via Aterno, uno dei tantissimi luoghi della città in cui il parcheggio automobilistico sembra non soggetto a regole, per cui anche il marcipiede, in questo caso nei pressi di un noto Istituto di riabilitazione, diventa utilizzabile per la sosta», scrive Odoardi, «i pedoni, magari con qualche disabilità, possono passare di fianco o in strada, tanto posto ce n'è! (Ah, l'istituto ha un parcheggio riservato interno)».