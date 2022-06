Assalto al mare, automobili parcheggiate nelle aiuole nella zona della pineta

Come previsione la giornata di festa e il bel tempo con un sole molto caldo hanno fatto sì che a Pescara ci fosse un vero e proprio assalto al mare.

Però pur di raggiungere la spiaggia non si dovrebbe mai perdere il senso di civiltà che ognuno di noi dovrebbe avere.

Purtroppo invece diversi automobilisti-bagnanti, come segnala un nostro lettore, hanno deciso di lasciare i propri veicoli parcheggiati nelle aiuole in via Braga, nella zona della riserva dannunziana.

Parliamo di una via che collega viale Primo Vere a viale Scarfoglio. Come segnala il cittadino pare che anche le altre via laterali fossero nella medesima situazione, ovvero con gli spazi verdi invasi dai veicoli. Oltre al poco senso civico lasciare le vetture sulla vegetazione secca è anche pericoloso visto che le marmitte calde potrebbero innescare un incendio. Del caso è stata informata la polizia municipale.