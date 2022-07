Vetture parcheggiate in doppia fila o in divieto di sosta e l'autobus 15 resta bloccato, un residente: "Ogni giorno è così"

Traffico bloccato di frequente tra via Galilei e via Nicola Fabrizi a causa dell'autobus 15 che resta bloccato, nella manovra di svolta, a causa delle vetture parcheggiate in doppia fila.

È quello che segnala un residente della zona lamentando una situazione che si verifica ormai molto spesso.

«Ogni giorno a ogni ora il traffico si blocca perché il bus 15 non riesce a girare a sinistra in via Fabrizi o per una macchina in doppia fila di chi si reca al supermercato o per una macchina in sosta vietata in via Galilei dove insieme alla paletta di divieto di sosta non esistono per terra le strisce gialle a zig-zag previste per la fermata del bus. Lunghe file di auto, clacson, imprecazioni. Ma il Comune non fa prima a realizzare una giusta segnaletica?», si chiede il cittadino.