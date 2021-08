Passano le auto lungo la riviera di Montesilvano, ma è isola pedonale

La segnalazione di un nostro lettore, che chiede a chi di dovere un pronto intervento per risolvere la questione

Via Aldo Moro

Nonostante la chiusura serale per l'isola pedonale, la riviera di Montesilvano viene ugualmente attraversata dai mezzi privati. Stando a quanto segnala un nostro lettore, ogni sera, quando viene organizzata la Ztl per permettere il passaggio dei cittadini, alcune persone, alla guida di auto o moto, entrerebbero "comunque con i loro mezzi sulla strada, mettendo in pericolo sia i pedoni che camminano lungo il tragitto sia i bambini che, scappando dal controllo dei genitori, possono correre rischi".

Questo problema sarebbe determinato, secondo il cittadino, "sia dalla poca considerazione dei guidatori, sia dalla carenza di controlli lungo la riviera". Si chiede dunque a chi di dovere un pronto intervento per risolvere la questione.