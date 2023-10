Auto parcheggiate sulla pista ciclabile di via Regina Margherita: "Ogni giorno è così" [FOTO]

Poche parole, ma chiarissime: "Buongiorno. Non penso che servano commenti. Tutti i giorni è così". La segnalazione viene da un nostro lettore, che ci fa notare che quotidianamente ci sono auto che parcheggiano sopra la pista ciclabile di via Regina Margherita, da poco riqualificata. Il malcostume si verifica nell'ultimo tratto, cioè il punto in cui, una volta passato l'incrocio con via Mazzini, si arriva in piazza Salotto, dove poi la pista finisce: ebbene, lì il transito riservato alle bici non è più sopraelevato ma "scende" al livello della strada carrabile, rendendo così possibile l'ennesimo atto di incività. In passato tutto ciò non era possibile perché la pista ciclabile era delimitata da un cordolo ma, con i nuovi lavori voluti dall'amministrazione Masci, è stata rifatta senza alcuna separaziaone dalle auto.

E questi sono i risultati. Le vetture invadono quell'area senza alcun tipo di rispetto. Si richiedono maggiori controlli da parte dei vigili urbani. Sulla questione, che riguarda varie zone della nostra città, è intervenuto di recente anche Giancarlo Odoardi, coordinatore della Fiab per Abruzzo e Molise, dichiarando: "I diritti delle utenze deboli sono sopraffatti dall’infrazione dell’automobilista che ritiene che soddisfare il suo bisogno, per 2 minuti, possa prevalere. Che poi non sono mai 2 minuti, ma sono un tempo dilatato, a piacere, che poi moltiplicato per i due minuti di tanti altri fanno l’occupazione permanente di quello spazio. C’è tanto di segnaletica ad indicarlo, ma poco senso civico a riconoscerlo".