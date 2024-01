Auto parcheggiate su marciapiedi e strisce pedonali in via Milano e in via Roma, un cittadino: "La mattina è una giungla"

Automobili parcheggiate sui marciapiedi e sulle strisce pedonali nella zona di via Milano e via Roma in pieno centro a Pescara di mattina in concomitanza con l'ingresso di alunni e studenti nella vicina scuola.

È la situazione di disagio e pericolo segnalata da un residente.

Questo quanto scrive il cittadino: «La mattina la situazione è fuori controllo, è una giungla e si è in costante pericolo perché oltre a parcheggiare costantemente su strisce pedonali e marciapiedi, questi sedicenti cittadini sono sempre alla guida con il telefono in mano e in costante agitazione in quanto in ritardo. Poi queste persone dopo aver accompagnato i propri figli a scuola vanno nei vari bar della zona a fare colazione non curandosi delle infrazioni che stanno ancora compiendo».