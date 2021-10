Auto parcheggiate a destra e sinistra... e via Morrone diventa troppo stretta

Le macchine in transito sono costrette a passare una per volta, nonostante la carreggiata sia a doppio senso di marcia, equamente suddivisa in due corsie

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la presenza di macchine parcheggiate sia a destra che a sinistra lungo via Morrone, all'angolo con via Pian delle Mele. La strada, in questa maniera, diventa stretta, costringendo le macchine in transito a passare una per volta, nonostante la carreggiata sia a doppio senso di marcia, equamente suddivisa in due corsie.

"Non sia mai che debba venire un mezzo di soccorso - spiega il cittadino - rimane lì perché non ci passa e, se ci passa, è costretto a farlo "filo filo". Non solo: magari le ambulanze riescono a farcela, ma se serve un camion dei vigili del fuoco sicuramente non c'è lo spazio sufficiente per consentire il transito. È già stata fatta molte volte una segnalazione a chi di dovere, ma la situazione è sempre la stessa".