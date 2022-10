Auto parcheggiata in mezzo alla strada: questa è via Diaz [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala un comportamento assolutamente incivile e maleducato che si verifica periodicamente in una strada di Pescara. Ecco le sue parole: "Accade spesso, durante la settimana, di trovare la stessa automobile parcheggiata in via Diaz, all'angolo con via Setttembrini, in questo modo, a parziale ostruzione di un incrocio (per non parlare della sosta in seconda fila)".

Poi l'uomo ironizza: "Sarà sicuramente un amorevole genitore che ha recuperato la prole in uscita da scuola alle ore 16:15. Chissà però dove sono andati poi, visto che la foto è delle ore 17:38! E chissà dove esercitano il loro servizio i nostri rappresentanti delle forze dell'ordine!".