Auto danneggiate nei dintorni di piazza Unione dai ragazzi che escono dai locali, un residente: "Sono stufo"

«Io sono stufo! In viale Marconi vicino piazza Unione non viviamo più, ogni giorno mi distruggono la macchina».

Questa la protesta di un nostro lettore che ha subìto per la seconda volta in due mesi il danneggiamento della sua automobile.

La vettura era parcheggiata in via del Porto.

«Ma possibile che nessuno fa niente?», chiede il cittadino, «la macchina era parcheggiata in via del Porto perché il nostro caro sindaco ci ha tolto tutti i parcheggi in viale Marconi e siamo costretti a parcheggiare davanti ai locali dove escono i ragazzi ubriachi che neanche ci fanno dormire la notte e fanno continuamente i danni alle nostre auto senza motivo. Solo per il gusto di distruggere».