Disservizi nel parco della riserva dannunziana: "Qui ormai è impossibile allenarsi"

Un cittadino ci ha scritto per segnalarci alcuni spiacevoli disservizi che si stanno verificando da qualche tempo nel parco della riserva naturale dannunziana, alla pineta, e di cui fanno le spese soprattutto gli amanti del fitness che vogliono recarsi sul posto per mantenersi in forma.

"Qui ormai è diventato impossibile allenarsi", lamenta l'uomo. "Ci sono chiodi arrugginiti che fuoriescono. Sarebbe bene che chi di dovere intervenisse il prima possibile per risolvere questa situazione".

La riserva dannunziana è uno dei luoghi simbolo di Pescara e, oltre al lago con i cigni e le paperelle, può vantare anche la presenza di un percorso vita che però, come documentato dal nostro lettore, non viene tenuto in buone condizioni.