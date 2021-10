Atti di vandalismo nel parco vicino all'ingresso del teatro d'Annunzio [FOTO]

La denuncia viene da una donna, che parla di "un vero colpo al cuore per chi ha visto nascere dal nulla questa bellissima area verde a due passi dal mare"

Una cittadina indignata ci ha scritto per segnalare un atto di vandalismo "probabilmente perpetrato da un gruppetto di ragazzi che solitamente si ritrova nel bellissimo parchetto creato un anno fa" ai lati del nuovo ingresso del teatro d'Annunzio.

La donna parla di "un vero colpo al cuore per chi ha visto nascere dal nulla questa bellissima area verde a due passi dal mare. Vista la fine che ha fatto un pezzo della Pineta a causa dell'incendio di quest'estate, è doveroso da parte della nostra amministrazione tutelare e proteggere gli spazi verdi della città, a maggior ragione se appena inaugurati. Più controlli da parte delle forze dell'ordine in parchi e aree verdi non guasterebbero".