Atti vandalici in via Cavour, la denuncia di un residente: "Grazie alla movida"

Via Camillo Benso Conte di Cavour · Castellamare

Furti e atti vandalici in via Cavour a Pescara di sera.

Sono quelli che segnala un residente della zona che imputa quanto accaduto all'onda lunga della cosiddetta movida.

«Due sere fa hanno rubato un copricerchio della ruota e l'antenna all'automobile di mia moglie, una Fiat Panda, e diversi specchietti retrovisori rotti ad altre vetture», racconta il cittadino.

«Mi unisco alla vostra notifica degli eventi che succedono la notte» prosegue il lettore, «con bottiglie rotte che trovo la mattina presto quando esco con il cane e per non parlare degli schiamazzi a notte fonda. Ci dobbiamo forse compromettere e formare delle ronde per salvaguardare i nostri mezzi parcheggiati sulle strade?».