Quasi 13 ore in pronto soccorso per una visita: il racconto di un lettore

Un'attesa di quasi 13 ore in pronto soccorso per riuscire a ottenere poi una visita: è quanto riferisce un lettore de IlPescara, che ieri sera verso le 22:30 ha fatto il suo ingresso nel presidio di emergenza-urgenza per portare la propria moglie in codice giallo:

"Le primi analisi - rifeisce l'uomo - gliele hanno fatte soltanto verso le 3, mentre è stata dimessa questa mattina alle 11".