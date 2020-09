Assembramenti e niente mascherine alla scuola di via del Milite Ignoto [FOTO]

Questa mattina in via del Milite Ignoto, davanti alla scuola e al bar di fronte la stessa, la situazione è quella in foto: persone senza mascherine ed assembramenti come se il Covid fosse ormai un male lontano.

Chiedendo alla vigilessa che si trovava lì se tutto ciò fosse normale, lei come se nulla fosse ha risposto che non poteva farci nulla. E allora chi può? Io diabetico, che abito lì e tutte le mattine devo passare in mezzo a tutto questo, non ne ho diritto? Spero si prendano seri provvedimenti perché il Covid non è un gioco ma una malattia seria che porta via nonni, figli e genitori.