Assembramenti all'ingresso della scuola elementare Flaiano in via Angiolieri

Assembramenti all'ingresso della scuola elementare Flaiano, uno scandalo assurdo, questa mattina al primo giorno di scuola.

Ci hanno atteso ai cancelli della scuola facendoci accalcare tutti in mezzo alla strada e con il rischio anche di essere investiti dalle auto in transito. Non mi capacito di tanta mala organizzazione.