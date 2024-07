Graduatorie e liste d'attesa negli asili nido, una mamma: "Troppe criticità, il regolamento comunale andrebbe rivisto"

Sono state pubblicate le graduatorie per l'accesso dei bambini nei nidi comunali e con queste sono esplose anche le polemiche per le lunghe liste d'attesa. A intervenire nel dibattito, ma al di fuori di quello politico, è una mamma che le sue considerazioni ha deciso di farle attraverso le colonne del nostro giornale parlando di un sistema che non funziona e di un regolamento comunale che forse, sostiene, andrebbe rivisto. Una testimonianza che arriva dopo la decisione della donna di tornare a Pescara dopo gli anni trascorsi a Milano

Il primo punto su cui insiste è quello del bando che prevede la presentazione di una sola istanza per bambino. “Non sono d'accordo. Il motivo – spiega – è che nel bando non c’è scritta la capienza di ciascun asilo nido riservata ai nuovi iscritti; un elemento di notevole importanza perché, potendo io esprimere una sola preferenza, devo sapere se ci sono 3 o 10 posti disponibili nell’asilo che sto selezionando, per non sprecare la preferenza”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Strettamente correlato è il caso dei 'non residenti', che sono stati ammessi perché le domande dei residenti per quello specifico asilo non soddisfavano l’intera offerta. Peccato però che in altri asili molti residenti sono rimasti fuori”, continua la donna sottolineando che “i residenti dovrebbero avere una priorità e quindi dovrebbero prima essere reindirizzati sui nidi in cui ci sono posti disponibili e, solo dopo un loro ipotetico rifiuto, eventuali posti liberi potrebbero essere assegnati ai non residenti”, precisa facendo anche l'esempio di un eventualità che si sarebbe verificata in uno degli asili nido della città

Quindi la tempistica. Altro errore per la mamma stilare le graduatorie a luglio perché questo, dice ancora, “crea notevoli disagi alle famiglie, tenendo conto che la domanda supera di gran lunga l’offerta anche dei nidi privati. Non sarebbe possibile anticipare?”, chiede quindi rivolgendosi alle istituzioni preposte. “Forse il regolamento dei nidi dovrebbe essere rivisto?”, si chiede ancora.

“Ho vissuto dieci anni a Milano e sono tornata da un anno a Pescara. E noto, ahimè, che manca molto per il supporto alla genitorialità: pre e post scuola, asili chiusi a luglio, campus estivi e rette nidi con costi alla stregua di Milano”, denuncia ancora. Considerazioni che vorrebbe poter portare a un tavolo decisionale, conclude, facendosi in qualche modo portatrice delle difficoltà che le famiglie incontrano ogni anno.