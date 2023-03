Riasfaltate via Clitunno e Strada Vecchia Fontanelle [FOTO]

Gallery













Un cittadino ci fa sapere che "dopo tanti anni, per non dire decenni, finalmente sono state riasfaltate via Clitunno e Strada Vecchia Fontanelle, come annunciato dal Comune. L'intervento è stato eseguito in tempi brevi (23 e 24 marzo). Finalmente un'amministrazione che guarda anche alle periferie, specialmente la periferia sud-ovest, dove anche altre arterie molto trafficate sono state oggetto di posa dell'asfalto".

L'uomo, dunque, si complimenta per l'operato della giunta Masci: "Noi residenti aspettavamo questi interventi da troppi anni, d'altronde Pescara siamo anche noi - aggiunge - anzi, lo siamo sempre stati e ci siamo sempre chiamati così, anche prima della fusione con Castellammare Adriatico. Un plauso, quindi, a questa amministrazione sempre disponibile, in particolare al consigliere Cristian Orta, e che dopo gli annunci fa seguire i fatti".