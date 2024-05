"I vari rattoppi fatti stanno cedendo, bisogna rifare l'asfalto in via Po", la richiesta di un cittadino

«Bisogna dare atto all'attuale amministrazione comunale del grande impegno per il rifacimento del manto stradale in numerosissime strade cittadine: tra queste, purtroppo, non rientra (al momento) via Po che pure ha una importante e strategica rilevanza costituendo la via di accesso e uscita dall'insediamento ex Consorzio Aternum».

A scrivere è un nostro lettore che chiede all'amministrazione comunale di intervenire anche in via Po per il rifacimento del manto stradale.

«I vari rattoppi fatti in più punti circa un anno fa stanno progressivamente cedendo», aggiunge il residente, «e si è formata una grossa e pericolosa buca al centro della carreggiata all'altezza del civico 77, la cui sistemazione è stata invano segnalata da 23 giorni sul sito comunale Municipium: servirebbe un intervento consistente (scarificatura e tappetino) almeno nel tratto da incrocio Via Rio Sparto fino all'altezza del civico 77. Sindaco Masci: può fare questo regalo ai circa tremila e più cittadini del quartiere San Marco?».