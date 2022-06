"Saltato" l'asfalto in via Gobetti, le denuncia di un lettore: a rischio pedoni e automobilisti

Gallery



E' letteralmente "saltato" l'asfalto nel tratto finale di via Gobetti, lato Inps. A denunciarlo a IlPescara è un cittdino che spiega come il manto stradale, sollevatosi in più punti, mette a rischio l'incolumità dei pedoni che devono attraversare la strada lì dove ci sono gli appositi spazi di attraversamento, oltre che costituire un danno per le automobili che sono costrette a parcheggiare su una vera e propria montagna di cemento.

"Per non parlare dei cassonetti della spazzatura - aggiunge chi denuncia - che tolgono posti auto in una zona particolarmente bisognosa di aree di sosta. Questa strada non è stata oggetto di adeguata manutenzione, come accaduto tempo fa invece per via Nicola Fabrizi di cui ne costituisce il naturale proseguimento e che ne sopporta il medesimo flusso veicolare".