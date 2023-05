La protesta di un lettore: "Asfalto pericoloso in via Passo della Portella" [FOTO]

Un nostro lettore segnala una situazione di pericolo in via Passo della Portella, protestando perché la strada "è stata riasfaltata in maniera indegna, creando un dosso innaturale molto pericoloso per chi circola da entrambi i sensi di marcia, da e verso l'ospedale di Pescara. Ricordiamo inoltre che a pochi passi vi sono delle scuole e, dunque, un'alta presenza di ragazzi sia in monopattino sia con le biciclette". Se l'asfalto viene steso in modo non uniforme o se ci sono sacche d'aria intrappolate durante il processo di posa, possono formarsi avvallamenti, crepe e sollevamenti sulla superficie stradale. Ciò può rendere la strada irregolare e scomoda da percorrere, oltre a essere pericoloso per la circolazione veicolare.

Inoltre un'applicazione errata dell'asfalto può portare a un degrado prematuro della superficie stradale. Il risultato è una superficie che si deteriora più rapidamente, con crepe, buche e disgregazione dell'asfalto. Non solo. Un asfalto rifatto male può causare problemi di drenaggio delle acque piovane. Se la pendenza della strada non è stata correttamente valutata o se i sistemi di drenaggio non sono stati adeguatamente progettati, possono verificarsi ristagni d'acqua sulla strada. Ciò può danneggiare l'asfalto nel tempo e aumentare il rischio di incidenti stradali a causa di una minore aderenza dei veicoli sulla superficie bagnata. Pertanto il cittadino chiede che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere il problema.