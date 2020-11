Asfalto dissestato in via Scarfoglio: "Qualcuno intervenga" [FOTO]

Asfalto dissestato in via Scarfoglio, alla pineta di Pescara. La segnalazione giunge da una nostra lettrice, che chiede al Comune di intervenire per ripristinare il prima possibile una condizione di sicurezza. La donna fa infatti notare che, a ridosso del passaggio pedonale, le radici degli alberi hanno spaccato in più punti il manto di bitume, provocando delle pericolose voragini in cui i passanti potrebbero inciampare.

Oltre a questa situazione di degrado va tenuto anche presente che, in alcuni punti della strada, le piante avrebbero bisogno di essere potate, così da rendere più accessibile il marciapiede. La cittadina si augura dunque che chi di dovere si adoperi per risolvere tutta questa situazione.