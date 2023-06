Asfalto dissestato in via Modesto della Porta: "Dopo un anno non è cambiato niente" [FOTO]

A distanza di un anno è ancora dissestato l'asfalto in via Modesto Della Porta, nel quartiere della pineta di Pescara. È la denuncia di un nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche diverse fotografie che, in maniera eloquente, documentano lo stato pietoso del manto stradale:

"Torno a segnalarvi l'imbarazzante e pericolosa situazione in cui si trova il manto stradale - scrive - La carreggiata è ancora in quelle condizioni: non è cambiato niente e nessuno viene a sistemarla".

In larga parte questa situazione è dovuta alle radici degli alberi che, nel tentativo di venire in superficie e non riuscendo a trovare uno "sfogo", hanno ormai spaccato il bitume in più punti, creando anche dei pericolosi rigonfiamenti che potrebbero causare incidenti. Il cittadino chiede dunque che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare una minima condizione di sicurezza.

Nonostante ci si trovi in una zona residenziale anche invidiata da molte persone, l'area non sembra brillare per lo stato di degrado in cui versa attualmente l'asse carrabile. Auspichiamo, perciò, che chi di dovere intervenga con celerità per risolvere la questione, prima che qualcuno si faccia male.