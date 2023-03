Armadi della corrente elettrica divelti da settimane in via di Sotto [FOTO]

Un paio di armadi della corrente elettrica divelti da qualche settimana in via di Sotto di fronte a piazza Nilde Iotti nella zona di Pescara Colli.

È quanto segnala un residente della zona lamentando come nessuno sia intervenuto per riparare il danno.

«Visto che da diverse settimane la situazione è rimasta invariata, fiducioso che si intervenga prima possibile, trattandosi di corrente elettrica» scrive il residente.