"Aree verdi piene di immondizia e discariche di mobili sotto i palazzi": benvenuti a San Giuseppe

Degrado nel quartiere San Giuseppe, che si trova non molto distante dall'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. A segnalarci la situazione, che si ripete da tempo, è un residente: "Le aree verdi - afferma - sono sempre piene di immondizia e, sotto alcuni palazzi, ci sono delle vere e proprie discariche di mobili. Nell’area del mercato, inoltre, ne approfittano da ovunque per gettare sacchi enormi di immondizia che restano lì anche per giorni, e dove gabbiani e piccioni banchettano seminando sporco ovunque. È davvero vergognoso".

L'uomo auspica, ovviamente, che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare, nella zona, un minimo di decoro. Non è la prima volta che viene denunciata dai cittadini la presenza di rifiuti in quel quartiere. Tempo fa una donna aveva scritto alla nostra redazione spiegandoci che “prima dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19, lì facevano tutti giorni il mercato e, subito dopo, pulivano. Ora è un mercato 'abusivo', quindi non puliscono più. Fatevi un giro da quelle parti. Ho denunciato la questione al Comune e ad Ambiente Spa, ma se ne fregano. Complimenti a loro".

C'è anche chi lamenta che in questa zona ci siano per la maggioranza famiglie che non fanno il ritiro della spazzatura porta a porta ma preferiscono gettarla cosi, in mezzo alla strada, "giusto per attirare piccioni, gabbiani e topi".