Anziano inciampa su uno dei dissuasori di sosta in piazza Salotto, soccorso dal 118

Un uomo di 83 anni è inciampato in uno dei dissuasori di sosta presenti sul lato nord di piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

Di conseguenza l'83enne è caduto facendosi male e si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118.

A raccontare quanto accaduto è una persona che ha assistito alla scena.

«Vorrei fare una segnalazione, secondo me dovuta, per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli. Mentre passeggiavo in piazza Salotto un signore di 83 anni è inciampato su uno dei dissuasori di sosta finendo per terra. Purtroppo il suo polso non era messo bene e oltre al ghiaccio ho chiamato una ambulanza per soccorrerlo. Mentre aspettavo, per fortuna c'erano anche i soccorritori per la manifestazione che era in corso, più di una persona è inciampata anche perché il colore di questi dissuasoti è identico al colore delle mattonelle e quindi non visibile. Altre persone che si sono fermate a soccorrere l'uomo hanno avvisato anche i vigili dell'accaduto ma non credo possano fare molto».