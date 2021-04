La denuncia di un cittadino: "Androne a pochi passi dall'Auditorium Petruzzi scambiato per ostello"

L'androne che si trova a pochi passi dall'Auditorium Petruzzi, alle spalle di via delle Caserme, scambiato per un ostello, con tutto il degrado che ne consegue. La denuncia viene da un nostro lettore, che dopo la segnalazione dei giorni scorsi torna a sottolineare che, nella zona, la situazione è ormai fuori controllo.

"Dai 3 ai 4 individui per lo più alcolizzati dormono lì tutte le notti - scrive l'uomo - consumano alcolici e fanno schiamazzi: chi va al lavoro presto come me non è al sicuro, la zona è deserta e siamo alla mercé di quei balordi. Spero che le autorità intervengano perche il centro storico sta diventando un pericoloso posto dove vivere, e invece dovrebbe essere valorizzato".

L'area in questione è quella del lungofiume, zona parcheggio per il centro storico di Pescara. Il cittadino ci aveva già segnalato a fine marzo lo scarso decoro pubblico, parlando anche di un materasso, usato a mo' di bivacco, che bloccava il passaggio per i disabili, senza contare la presenza di tossicodipendenti che consumavano sostanze in pieno giorno davanti ai passanti.