Maltempo, la segnalazione di un lettore: "Allagamenti in via Luigi Antonelli" [VIDEO]

Un nostro lettore ci ha inviato un video in cui denuncia gli importanti allagamenti in corso in via Antonelli, nella zona della pineta dannunziana a causa delle piogge battenti che dalla mattinata di oggi si stanno abbattendo anche in città:

"Bastano poche ore di pioggia ed ecco la situazione.E la giunta comunale fa proclami di una città migliore...."