Una lettrice: "La nuova pista ciclabile di via Falcone e Borsellino si allaga facilmente"

Una nostra lettrice sottolinea che "la nuova pista ciclabile di via Falcone e Borsellino, così come d'altronde tutto il resto della strada, è percorribile solo con un canotto, poiché quando piove si allaga facilmente. Ma, nel corso della realizzazione di questa infrastruttura, non si è tenuto conto dei passati eventi di allagamento, ormai consueti?". La fotografia che questa cittadina ci invia si riferisce allo scorso 22 novembre, quando Pescara è stata messa in ginocchio da un violento nubifragio, ma a detta della donna si tratterebbe di un problema annoso che non è mai stato risolto.

Ricordiamo, ad ogni modo, che da tempo via Falcone e Borsellino è oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Lo scorso maggio, ad esempio, è stata scarificata: "Via Falcone e Borsellino - spiega il sindaco Carlo Masci a IlPescara.it - è un'arteria importante della città che da tanti anni presentava molte criticità sull'asfalto. In ogni post in cui mostravo nuovi asfalti sulle strade, c'erano sempre sollecitazioni a intervenire anche qui. Ho sempre detto che l'avremmo asfaltata presto. E così è stato". Numerosi cittadini, infatti, negli ultimi mesi avevano segnalato la precarietà e la pericolosità del manto stradale, dove avvallamenti e buche la facevano da padrone. Ci sarebbe tuttavia da risolvere anche la questione degli allagamenti.