La protesta di un cittadino: "In via Parini crescono piantine nei tombini, per forza poi la città si allaga"

Registriamo la protesta di un nostro lettore dopo che nella giornata del 1° settembre si sono verificati a Pescara "i soliti allagamenti dopo una forte pioggia". Secondo il cittadino la causa sarebbe da imputare anche ad alcuni tombini che, non venendo adeguatamente manutenuti, finiscono poi per risultare inefficienti in situazioni come quella di ieri, svolgendo di conseguenza male il proprio compito.

"Nei giorni scorsi - ci fa sapere l'uomo - ho fotografato in via Parini un tombino talmente intasato di terra che ci è cresciuta dentro persino una piantina. Evidentemente da molto tempo non si è fatta manutenzione. Se la stessa cosa accade in tutta la città - ed è molto probabile, perché ho visto in zona casi simili - è ovvio che quando piove i tombini e le fogne non accolgano l'acqua e la città si allaghi".

Tuttavia, aggiunge il lettore, nonostante questa sia "una situazione ormai storica", che ciclicamente "si ripete", accade che "chi è responsabile della manutenzione non ponga rimedio, malgrado le proteste dei cittadini e articoli vari. Tanto poi esce il sole e ci si dimentica tutto... Invece ora sarebbe urgente chiedere conto a chi di dovere dei motivi del palese disservizio che porta agli allagamenti e prendere subito i necessari provvedimenti".