Via del Circuito, 410

Ospedale Via del Circuito, 410

in

Via Nicola Fabrizi

Centro Via Nicola Fabrizi

in

in

Questo quanto scrive il cittadino: "Albero caduto in via Valignani all’altezza del civico 13 da oltre 20 giorni e nessuno ha provveduto a rimuoverlo".

Giace sul marciapiede in via Valignani a Pescara da ormai una ventina di giorni dopo essersi spezzato ed essere caduto. Parliamo di uno degli alberi presenti lungo la strada.

Via Alessandro Valignani · Stadio

Via Alessandro Valignani · Stadio

Albero spezzato in via Valignani da 20 giorni non è stato ancora rimosso [FOTO]