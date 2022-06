Alberi mai potati, rovi e cespugli: benvenuti in via Aldo Moro [FOTO]

Un lettore ci ha scritto per denunciare pubblicamente una grave situazione di incuria che sussiste ormai da tempo a San Donato, più precisamente in via Aldo Moro e nelle strade limitrofe:

"Siete ormai la mia ultima speranza - scrive l'uomo - in una situazione veramente insostenibile e di degrado per la mancanza di pulizia e cura delle aree verdi. È dall’autunno scorso che non si vede un netturbino o una macchina che spazza".

E non finisce qui: "I marciapiedi sono impraticabili, sia per i cespugli sia per la spazzatura o per la sporcizia. Alberi mai potati, aiuole spartitraffico che ormai invadono le carreggiate, la stazione ferroviaria San Marco invasa dai rovi. Ho scritto sul sito del Comune ma niente, ho inviato una e-mail al responsabile area verde e non si è degnato neanche di una risposta. Per favore, se potete, segnalate voi la cosa".