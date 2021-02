Alberi non potati da anni in via Raffaello, la protesta di un cittadino [FOTO]

Alberi non potati da anni in via Raffaello a Pescara e i rami arrivano fino dentro i balconi.

A segnalare questa situazione è un cittadino che abita nella parallela di viale Bovio.

"Sono 4 anni che abito in via Raffaello, parallela di Viale Bovio", scrive il cittadino, "vi informo che ho l'app del Comune di Pescara, circa un mese fa ho comunicato a loro il problema, mi hanno risposto che avrebbero mandato delle persone per visionare gli alberi per la potatura, ma non è venuto nessuno. Pochi giorni fa ho comunicato a loro il problema di nuovo, ma leggono, e non rispondono più, da cittadino sono indignato e schifato dal comportamento. Questi alberi sono forse più di 10 anni che non vengono potati, sono malati, e qualche persona, visto che sono cresciuti a dismisura cercano di tagliare i rami dai balconi e finestre, faccio un appello a voi per denunciare il comportamento del Comune di Pescara per come affronta le situazioni".