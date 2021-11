Paura in via Monte Bove per due alberi caduti su auto e scooter [FOTO]

Gallery



Due alberi sono caduti in via Monte Bove a Pescara questa mattina, giovedì 18 novembre.

A causare l'improvvisa caduta dei due pini dovrebbe essere stato il maltempo con pioggia e vento.

Come segnala un nostro lettore, «nella mattinata di oggi intorno alle ore 7 in via Monte Bove due alberi sono caduti sopra a due veicoli fermi e uno scooter. Per fortuna non è successo niente di grave e non ci sono feriti».

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli addetti di Ambiente per la rimozione di tronco e rami.