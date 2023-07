Aiuole con l'erba troppo alta, un lettore: "Ormai c'è la savana in città"

Un nostro lettore ci scrive per criticare sarcasticamente "le bellissime aiuole di Pescara", aggiungendo che "i commenti sono superflui. Ormai c'è la savana in città". L'uomo sottolinea che in molti angoli del capoluogo adriatico non viene tagliata l'erba da diverso tempo. In effetti, ultimamente si susseguono le segnalazioni, provenenienti da diverse zone, per la vegetazione fuori controllo.

L'erba alta, d'altronde, può creare problemi per varie ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine le erbacce possono rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che danno un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario uno sfalcio del verde, ora che siamo in piena estate e che dunque la problematica è ancora più urgente.