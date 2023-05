Aiuole devastate dalle automobili parcheggiate in zona pineta, la denuncia di un cittadino [FOTO]

Automobili parcheggiate nelle aiuole delle strade in zona pineta a Pescara.

A segnalare la situazione di degrado urbano con gli spazi verdi devastati dal continuo passaggio dei veicoli è un nostro lettore.

Il residente intende solo segnalare «quello che accade ogni giorno».

«Pineta di Pescara, riserva naturale, in concomitanza con l'uscita degli studenti della scuola primaria di via Scarfoglio sono presenti pattuglie della polizia municipale per regolare il traffico, incuranti di quello di accade sotto i loro occhi. Questa è Pescara! Questi sono i pescaresi. Fatele vedere al signor sindaco che ama la città. L'ennesimo scempio».

Il riferimento è alle eloquenti foto che mostrano come numerose automobili vengano lasciate in sosta nelle aiuole con tutte le conseguenze del caso per verde e terra soprattutto in caso di pioggia.