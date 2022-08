Aghi di pino in via Passolanciano: "Nessuno passa a pulirli" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare un disservizio che attualmente sussiste nel parcheggio di via Passolanciano, situato nella zona dell'ufficio postale. A causa del vento che ha soffiato nei giorni scorsi, infatti, sono caduti a terra numerosi aghi di conifere, per la precisione di pino, che ad oggi non sono stati ancora spazzati da chi di dovere.

Queste le parole del cittadino: "È da quasi due settimane che il vento ha generato questa situazione, ma nessuno si è degnato di passare a pulire! Si pulisce solo e soltanto corso Umberto?".