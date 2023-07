Ancora aggressioni di cani, l'appello dell'associazione "L'altra parte del guinzaglio": "Serve un intervento urgente"

«Ancora quanti cani devono pagare il loro tributo di sangue? Ancora quante ferite e morti prima che si sveglino le coscienze?».

A porsi questi quesiti è l'associazione "L'altra parte del guinzaglio" dopo l'ultimo episodio che si è verificato pochi giorni fa a Montesilvano.

Una donna 60enne infatti, era tranquillamente a passeggio con il suo jack russel di 13 anni quando due pittbull sono sfuggiti da un'abitazione e si sono scagliati sul cagnolino con ferocia provocandone la morte.

«Purtroppo questa è l'ennesima storia di cronaca riportata sui quotidiani, una triste storia che evidenzia come le aggressione da parte di cani stia diventando un fenomeno dilagante dovuto alle custodie irresponsabili», dicono dall'associazione "L'altra parte del guinzaglio", «è necessario un intervento da parte delle istituzioni per far in modo che le normative vengano rigorosamente osservate, che le adozioni siano fatte in maniera consapevole e che i proprietari siano adeguatamente formati nella gestione dei cani soprattutto se si tratta di animali di mole importante e di caratteristiche di razza impegnative. Proprio per questo è nata l'associazione "L'altra parte del guinzaglio" che ha lo scopo di sollecitare istituzioni e cittadini proprio al raggiungimento di questi obiettivi: avviare processi di revisione, modifica e integrazione della normativa attuale; istituire percorsi formativi obbligatori e leggi per normare le cucciolate casalinghe; incoraggiare adozioni consapevoli e custodie responsabili oltre che promuovere la registrazione all'anagrafe canina e la sterilizzazione. Inoltre l'associazione raccoglie le testimonianze di chi ha subito aggressioni a opera di cani e di chi teme per la sicurezza propria e del proprio cane. Perché passeggiare con il proprio amico deve essere un piacere e non un percorso a ostacoli in città schivando agguati di cani incustoditi. Nell'esprimere tutta la solidarietà e il sostegno alla famiglia del cagnolino, "L'altra parte del guinzaglio" lancia l'appello ai cittadini e alle istituzioni affinché tutti siano impegnati a garantire la sicurezza e la pacifica convivenza con tutti».

Per chi volesse entrare a far parte dell'associazione può cliccare qui https://forms.gle/fpseLUV1Zy4ciGdD6. Info: laltrapartedelguinzaglio@gmail.com