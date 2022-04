Da giorni esce acqua dal marciapiede all'angolo tra via dei Peligni e via dei Marrucini [FOTO-VIDEO]

Una perdita di acqua dal marciapiede in via dei Peligni all'incrocio con via dei Marrucini nella zona di Porta Nuova a Pescata che va avanti ormai da giorni.

È la segnalazione che fa una residente della zona lamentando come nessuno sia ancora intervenuto per porre rimedio al problema.

«Nonostante abbia telefonato all'Aca», spiega la nostra lettrice, «questa situazione va avanti da giorni con l'acqua che esce dal marcipiede e in parte finisce nel tombino che però ovviamente è otturato».