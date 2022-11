L'accesso al mare in piazza Le Laudi viene ancora negato per colpa di una fioriera [VIDEO]

Nemmeno in questo autunno è consentito ai cittadini il libero accesso al mare in piazza Le Laudi nella zona sud di Pescara.

Passata l'estate, la fioriera che impedisce il passaggio verso la spiaggia, parliamo tra l'altro una stretta lingua, è ancora lì.

Come denunciano da almeno un paio di anni i residenti della zona e non solo viene negato il passaggio da una piazza pubblica alla spiaggia ovvero un bene demaniale (di tutti quindi, ndr) solo concesso in gestione ai titolari degli stabilimenti balneari.

Inizialmente quell'impedimento posto tra la piazza e il litorale venne giustificato per motivi legati alla pandemia da Covid-19, poi quella giustificazione non fu più usata e quella che appariva come una situazione temporanea è diventata, in sostanza, definitiva fino a oggi. Nel corso del tempo, della questione, si è interessata anche la commissione consiliare Sicurezza di cui è presidente Armando Foschi. Il caso arrivò anche in consiglio comunale ma di fatto non è ancora chiaro a chi competa intervenire per far riaprire l'accesso diretto al mare. Parliamo, è bene ripeterlo, di una lingua larga nemmeno un paio di metri tra gli stabilimenti balneari "Lido delle Sirene-Les Paillotes" e "La Playa". La scorsa primavera il sindaco Carlo Masci fece sapere che della questione si stava interessando il dirigente comunale Gaetano Silveri e che il nodo del contendere fosse relativa a una questione di demanio e di confini tra i due stabilimenti balneari. Uno sostiene che quella striscia sia in concessione, l'altro che sia demaniale non in concessione. Il presidente Foschi fa sapere che non si fermerà e che andrà a fondo alla questione che sta seguendo da due anni.

Per ora resta il fatto che non si può arrivare in spiaggia da piazza Le Laudi come fatto per tutti i decenni precedenti a questi ultimi due anni per colpa di una fioriera. La vicenda appare quanto meno bizzarra. E uno dei residenti della zona torna a protestare: «È un'immagine tristissima vedere questa maledetta fioriera che qualcuno si ostina a tenere in piazza Le Laudi nonostante i sopralluoghi della commissione consiliare. Si continua a inibire il libero ingresso alla spiaggia e viceversa da una pubblica piazza a un bene demaniale che è di tutti i cittadini. È veramente una vergogna».