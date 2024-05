La segnalazione di una cittadina: "Problemi con gli abbonamenti di Pescara multiservice per residenti acquistati online"

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci un problema relativo all'acquisto degli abbonamenti per residenti di Pescara Multiservice:

"Salve ad aprile acquisto dal sito un abbonamento per residenti di Pescara Multiservice. Chiamo per chiarimenti in quanto dalla ricevuta non ricevo la zona ma solo un'area e dall info point mi confermano che l'abbonamento è regolare, che sarebbero risaliti poi tramite codice fiscale alla mia zona.

Ripeto la stessa operazione a maggio ma adesso mi ritrovo con due verbali: dal sito non si riesce ad effettuare un abbonamento residenti ma solo ordinario. Chiedo informazioni, invio email chiamo nessuno è in grado di darmi una risposta o addirittura mi dicono di essere stata fortunata ad aprile . Insisto a chiedere informazioni l'unica risposta è "abbiamo segnalato il problema al tecnico informatico". Io ora mi ritrovo con un abbonamento inutilizzabile e per di più con due verbali, come devo risolvere?"