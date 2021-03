"Abbattuti 4 platani pluridecennali in Strada Vecchia della Madonna", la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare "l'abbattimento di 4 platani pluridecennali in fondo a Strada Vecchia della Madonna". Tale gesto si sarebbe reso necessario per effettuare "le modifiche alla viabilità determinate dal nuovo centro commerciale che sorgerà all'incrocio con via Monte di Campli".

L'uomo, però, non condivide questa decisione: "Anche se questi platani verranno sostituiti da altri alberi, ci vorranno più di trent'anni per vederli altrettanto alti - afferma - E poi dove sarebbe il vantaggio per la cittadinanza, visto e considerato che la nuova rotonda verrà realizzata per sostenere l'incremento di traffico dovuto al nuovo centro commerciale?".