Dove sciare in Abruzzo: le 5 località più amate dagli italiani

Non solo le Alpi, anche gli Appennini figurano nella lista delle top 40 per quanto riguarda le migliori destinazioni sciistiche più amate dagli italiani per il 2022-2023. Cinque le località in Abruzzo, di cui una si trova in seconda posizione. A rivelarlo è Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che ha analizzato i prezzi degli alloggi e degli skipass per le destinazioni più cercate.

La classifica delle 40 classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2022-2023 analizza, dunque, tutto quel che serve per una vera e propria vacanza sulla neve.

Nelle prime tre posizioni, come annunciato, c’è una località abruzzese. In testa c’è Livigno, seguita da Roccaraso-Rivisondoli e Madonna di Campiglio. La top 5 è conclusa da Bormio e Tre Cime Dolomiti.

Le altre destinazioni abruzzesi che occupano l’ambita classifica pensata per appassionati sciatori, ma anche per chi è alle prime armi, sono: Pescasseroli al 19mo posto, Ovindoli Monte Magnola al 24mo posto, Campo Felice-Rocca di Cambio al 33mo e infine Gran Sasso-Campo Imperatore al 36mo.