Sassi d’Abruzzo: la ricetta delle mandorle ‘interrate’

Preparati soprattutto nel periodo natalizio, ma da gustare in ogni periodo dell’anno, i sassi d’Abruzzo sono conosciuti anche con il nome di mandorle interrate (o atterrate). Sono tipici di Sant’Egidio alla Vibrata, nel teramano.

Queste mandorle dolcissime, prendono il nome di sassi, perché li ricordano, anche per via della forma irregolare, e per il chiaro richiamo al Gran Sasso.

Oltre alla mandorla, tradizionalmente spezzata o rovinata, è possibile assaporare anche cacao, limone e cannella, che sono tra gli ingredienti tipici della tradizionale ricetta dei sassi d’Abruzzo.

La ricetta tipica prevede una preparazione lunga circa 24 ore, ma la variante casalinga si fa in minor tempo.

Ingredienti

200 g di mandole

200 g di zucchero semolato

200 g di acqua

1 cucchiaino di cacao o cannella a piacere

Procedimento

Versare in un pentolino antiaderente zucchero e acqua e far cuocere a fiamma medio-bassa, da abbassare quando lo sciroppo inizierà a ridursi. Aggiungere le mandorle e alzare nuovamente la fiamma, affinché l’acqua evapori del tutto. Una volta evaporata, riabbassare la fiamma e mescolare con un cucchiaio di legno. Quando il caramello si ‘aggrapperà alle mandorle, inizierà a scoppiettare. Questo è il momento di spegnere il fornello, prelevare le mandorle e spargerle su una teglia rivestita di carta forno. Bisogna distribuire le mandorle avendo cura di separarle.

Varianti

La ricetta tradizionale è stata rivisitata e rivista così tante volte che ognuno aggiunge o toglie alle mandorle interrate una serie di ingredienti. Alcuni usano dei liquori, come l’alchermes, mentre altri preferiscono aggiungere dei pezzetti di cioccolato fondente e della scorza di limone.