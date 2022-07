Sara Serraiocco è diventata mamma: è nata Maria

Sara Serraiocco è diventata mamma. L’attrice ha partorito la sua prima figlia: Maria. L’annuncio è arrivato nella serata di oggi, 23 luglio, ma il parto è avvenuto lo scorso giovedì 21 luglio.

Da sempre riservatissima, di lei non ci sono foto col pancione. Poco si sa della sua vita privata ma questa volta l’attrice pescarese ha voluto annunciare la dolce notizia proprio con una foto.

Lo scatto, che è stato postato sul profilo ufficiale Instagram @serraioccosara ritrae una piccola manina di bimba tenuta dalla mano della sua mamma.

Welcome to this world, oh Maria 21/07/2022. È questo il messaggio che accompagna l’immagine postata su Instagram, in cui appare sia la mano che il tag del compagno di Sara Serraiocco e papà della bambina.

Si tratta di Maurilio Mangano, anche lui appartenente al mondo dello spettacolo. Mangano è infatti casting director, regista, fotografo e scrittore.

La nascita della bambina arriva dopo un anno di grandi successi. Lo scorso febbraio ha partecipato come membro della giuria della Berlinale e nel 2021 ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per il ruolo nel film “Non odiare”.

Tanti auguri a Sara Serraiocco, al papà e benvenuta piccola Maria.