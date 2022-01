Sanremo 2022: torna il format ‘È una vitaccia’, lo show abruzzese in diretta

Inizierà domani la 72esima edizione del festival di Sanremo 2022 e l’Abruzzo sarà presente con uno show in diretta, nel corso del quale saranno commentate le performance canore e non solo. Torna per il quarto anno consecutivo È una vitaccia, il format dei comici abruzzesi Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia, in onda tutte le sere (venerdì escluso) in contemporanea con la gara sanremese.

È una vitaccia sarà trasmesso in diretta sull’omonima pagina Facebook e in contemporanea sul canale ufficiale di Youtube.

Rasetti e Verdecchia saranno affiancati da diversi ospiti, tra cui il tenore Piero Mazzocchetti, il doppiatore e comico Marco Papa, Gino de “L’abruzzese fuori sede”, il comico Sergio Giuffrida direttamente dal palco di Colorado Café, la presentatrice televisiva Federica Peluffo e poi ancora l’imitatore e cabarettista Angelo Carestia, il cantante e presentatore Domenico Valentini, la band 99 Cosse, il cantautore Delé e il chitarrista Alex Ricci.

Tra le novità di questa edizione c’è l’angolo “Dreams – Talenti d’Abruzzo”, che permetterà di conoscere meglio i concorrenti del talent televisivo in onda ogni domenica su Rete8 e l’angolo “Cucina a Sanremo”, con il giornalista Luca Maggitti e il collegamento dalla città dei fiori con Ladychef Marta Di Marcoberardino. Tra le conferme, da segnalare le rubriche “Il punto sul Festival”, a cura di Emanuele di Ridi Abruzzo e “Signorina Twitter”, con focus sulle reazioni e le considerazioni sull’andamento del festival attraverso i social.